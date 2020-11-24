الأعداد السابقة للصحيفة

جوارديولا: لن نتعجل الدفع بأجويرو رغم مشاركته في التدريبات

Time منذ ساعة
Views 1467
جوارديولا: لن نتعجل الدفع بأجويرو رغم مشاركته في التدريبات

وكالات (صدى):
قال بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن المهاجم سيرجيو أجويرو شارك في التدريبات قبل مواجهة مضيفه أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موضحا:" لن أتعجل الدفع باللاعب الأرجنتيني العائد لتوه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ومشاكل أخرى في الركبة ".

 

وكان أجويرو أصيب في عضلات الفخذ الخلفية في تعادل مانشستر سيتي 1-1 بالدوري الممتاز أمام مضيفه وست هام يونايتد الشهر الماضي بعد أسبوع من مشاركته أساسيا لأول مرة هذا الموسم عقب جراحة في الركبة.

 

وجلس اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً على مقاعد البدلاء في هزيمة فريقه 2-صفر أمام توتنهام في الدوري، السبت وأكد جوارديولا أنه سيصبر على المهاجم حتى يستعيد حساسية المباريات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

صلب الحقيقة %
من أسباب حبه للمال،إنقلابه على والده،وجعل حمد عراب الفشل ذراعه الأول..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه وافق شن طبقه..
hdudv
انتي كلك ع بعضك ماتسوين ريالين تبغين كابك يجيب مليون زمن السخافات والله
hdush
قدرك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناالشر

أخر الأخبار

الحج والعمرة تعلن عن 50 وظيفة إدارية شاغرة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام
الحج والعمرة تعلن عن 50 وظيفة إدارية شاغرة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام
Time منذ دقيقة Views 1057
‏المملكة لمجلس الأمن: لن ندخر جهدًا بحماية أراضينا ومواطنينا من هجمات الحوثيين
‏المملكة لمجلس الأمن: لن ندخر جهدًا بحماية أراضينا ومواطنينا من هجمات الحوثيين
Time منذ 8 دقائق Views 1177
يعلمها السواقة وجت سليمه
يعلمها السواقة وجت سليمه
Time منذ 19 دقيقة Views 245
الاسعاف قديماً في الدوري
الاسعاف قديماً في الدوري
Time منذ 20 دقيقة Views 242
بالفيديو.. التعاون يتغلب على الوحدة بهدف
بالفيديو.. التعاون يتغلب على الوحدة بهدف
Time منذ 20 دقيقة Views 1358
ما تدري مين الغبي فيهم
ما تدري مين الغبي فيهم
Time منذ 20 دقيقة Views 215
ضبط مواقع بيع وتخزين منتجات بترولية مخالفة بجدة
ضبط مواقع بيع وتخزين منتجات بترولية مخالفة بجدة
Time منذ 27 دقيقة Views 1487
أوباما يهين أمير قطر الأسبق: غباء الدويلة تعدى المحيطات
أوباما يهين أمير قطر الأسبق: غباء الدويلة تعدى المحيطات
Time منذ 37 دقيقة Views 1758
بالفيديو.. لحظة تحرير طفل اختطفه ذئب بشري
بالفيديو.. لحظة تحرير طفل اختطفه ذئب بشري
Time منذ 42 دقيقة Views 500
رونالدو يعتزل كرة القدم ويغلق باب العودة في وجه ريال مدريد 
رونالدو يعتزل كرة القدم ويغلق باب العودة في وجه ريال مدريد 
Time منذ 50 دقيقة Views 1702