جوارديولا: لن نتعجل الدفع بأجويرو رغم مشاركته في التدريبات

وكالات (صدى):
قال بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إن المهاجم سيرجيو أجويرو شارك في التدريبات قبل مواجهة مضيفه أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، موضحا:" لن أتعجل الدفع باللاعب الأرجنتيني العائد لتوه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية ومشاكل أخرى في الركبة ".
وكان أجويرو أصيب في عضلات الفخذ الخلفية في تعادل مانشستر سيتي 1-1 بالدوري الممتاز أمام مضيفه وست هام يونايتد الشهر الماضي بعد أسبوع من مشاركته أساسيا لأول مرة هذا الموسم عقب جراحة في الركبة.
وجلس اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً على مقاعد البدلاء في هزيمة فريقه 2-صفر أمام توتنهام في الدوري، السبت وأكد جوارديولا أنه سيصبر على المهاجم حتى يستعيد حساسية المباريات.