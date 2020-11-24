بالفيديو.. متحدث البنوك  يكشف عن سبب إطلاق مبادرة " خلها لك "

الرياض (صدى):
كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، عن سر قناع " خلها لك "، قائلا:" خلها لك تهدف لرفع الوعي "، مضيفا:" القناع تفسيره أن بياناتك وهمية ولا تجعل المحتالون والهاكرز يصلون إلى بيانات حسابك البنكي".
وشدد " حافظ " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" يجب المحافظة على بياناتك ولا تتفاعل مع رسائل الهاكرز التي توهم بأرباح ثم تقع ضحية في عملية احتيال ".
وحول سبب إطلاق " خلها لك "، قال " حافظ " إن رفع الحذر والوعي لدى أفراد المجتمع، مشيرا:" تعددت أشكال الاحتيال لدى هؤلاء المحتالين الذين يستخدمون الهندسة الاجتماعية التي يستطعيون من خلالها استقطاب ضحاياهم من خلال الاتصال بهم وإبلاغهم بفوزهم بجائزة وأخذ معلومات منهم ليتمكن من الدخول للحساب المصرفي ".