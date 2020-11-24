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النيابة العامة : يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم

Time منذ ساعة
Views 2477
النيابة العامة : يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم

عادل الحربي (صدى):
قالت النيابة العامة أن رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه يقبلون البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته .

وأضافت أنهم يقومون بفحص البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم من جميع الجرائم في محضر يوقعون عليه ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك مع إبلاغ النيابة العامة .

وأضافت أنه يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة علي أدلتها والقيام بالاجراءات التي تقتضيها الحال.

وأكد أن ذلك يثبت في محضر خاص يوقع عليه رجل الضبط الجنائي ومعاونيه.

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أحدث التعليقات

صلب الحقيقة %
من أسباب حبه للمال،إنقلابه على والده،وجعل حمد عراب الفشل ذراعه الأول..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههه وافق شن طبقه..
hdudv
انتي كلك ع بعضك ماتسوين ريالين تبغين كابك يجيب مليون زمن السخافات والله
hdush
قدرك
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يكفيناالشر

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