النيابة العامة : يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم

عادل الحربي (صدى):
قالت النيابة العامة أن رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه يقبلون البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته .
وأضافت أنهم يقومون بفحص البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم من جميع الجرائم في محضر يوقعون عليه ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك مع إبلاغ النيابة العامة .
وأضافت أنه يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة علي أدلتها والقيام بالاجراءات التي تقتضيها الحال.
وأكد أن ذلك يثبت في محضر خاص يوقع عليه رجل الضبط الجنائي ومعاونيه.