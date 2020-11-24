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محمد بن زايد: نجاح قمة العشرين يجسد دور المملكة المحوري على الساحة الدولية

Time منذ 17 دقيقة
Views 1166
محمد بن زايد: نجاح قمة العشرين يجسد دور المملكة المحوري على الساحة الدولية

الرياض (صدى):
هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بنجاح قمة مجموعة العشرين.

وقال ابن زايد في تغريدة على تويتر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان بنجاح قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة".

وأضاف: "النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة كورونا".

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أحدث التعليقات

.M.
جزاهم الله ألف خير
.M.
سؤال لأهل الخبرة ماذا يفعل المواطن إذا حصل معه خطأ طبي في مستوصف خاص هل يستطيع مثلا رفع شكوى من القطاع الحكومي عليهم
.M.
كذا راح تكثر الجرائم ويصير فيه تساهل واستخفاف بالقانون
المتوكل على الله
عادي عادي مافيها شي
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه ليته يصير كفو وجلاد مثله وينفع منتخبنا المنتهي اللي كنه تايلند وشلتها الاعب العربي مو دلوع مثل ربعنافالحين تصويربس😫😊😂الأجنبي يشتغل على نفسه ويطرون انفسهم صح ماتهمهم هاالتفاهات والبروز الإعلامي 👍👌

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