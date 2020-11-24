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صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز وملكة بريطانيا في الرياض 

Time منذ 35 دقيقة
Views 1619
صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز وملكة بريطانيا في الرياض 

الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز والملك فهد بن عبد العزيز - رحمها الله- والملك خالد والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والأمير فيليب دوق أدنبره، في الرياض.

وتعود الصورة التاريخية لعام 1399 هــ " 1979 م "، حيث حظيت بتفاعل لافت للأنظار من قبل المواطنين.

 

وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، يذكر في تصريحات سابقة أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، كرّس حياته لخدمة الكويت وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة.

وأضافت إليزابيث عبر صفحة العائلة الملكية البريطانية على تويتر: «حزنت لسماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد»، موضحة أن الشيخ صباح الأحمد سيبقى في ذاكرة جميع الذين يعملون من أجل السلام، وحماية الاستقرار الإقليمي بين الأمم وبين الأديان ومن أجل القضية الإنسانية.

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أحدث التعليقات

.M.
جزاهم الله ألف خير
.M.
سؤال لأهل الخبرة ماذا يفعل المواطن إذا حصل معه خطأ طبي في مستوصف خاص هل يستطيع مثلا رفع شكوى من القطاع الحكومي عليهم
.M.
كذا راح تكثر الجرائم ويصير فيه تساهل واستخفاف بالقانون
المتوكل على الله
عادي عادي مافيها شي
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه ليته يصير كفو وجلاد مثله وينفع منتخبنا المنتهي اللي كنه تايلند وشلتها الاعب العربي مو دلوع مثل ربعنافالحين تصويربس😫😊😂الأجنبي يشتغل على نفسه ويطرون انفسهم صح ماتهمهم هاالتفاهات والبروز الإعلامي 👍👌

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