صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز وملكة بريطانيا في الرياض 

الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية للملك عبدالله بن عبدالعزيز والملك فهد بن عبد العزيز - رحمها الله- والملك خالد والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا والأمير فيليب دوق أدنبره، في الرياض.
وتعود الصورة التاريخية لعام 1399 هــ " 1979 م "، حيث حظيت بتفاعل لافت للأنظار من قبل المواطنين.
وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، يذكر في تصريحات سابقة أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، كرّس حياته لخدمة الكويت وتطوير العلاقات مع الدول الصديقة.
وأضافت إليزابيث عبر صفحة العائلة الملكية البريطانية على تويتر: «حزنت لسماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد»، موضحة أن الشيخ صباح الأحمد سيبقى في ذاكرة جميع الذين يعملون من أجل السلام، وحماية الاستقرار الإقليمي بين الأمم وبين الأديان ومن أجل القضية الإنسانية.