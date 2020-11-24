مهاجم كلوب بروج يغيب عن دوري الأبطال بسبب مقعد في حافلة

وكالات (صدى):
استبعد فيليب كليمنيت مدرب فريق كلوب بروج البلجيكي، إيمانويل دينيس مهاجم الفريق من مواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية في حافلة الفريق.
وأوضحت مصادر أن سبب الاستبعاد جاء لرغبة دينيس في الجلوس بمقعد غير مسموح للجلوس به في حافلة الفريق.
وقام المهاجم النيجيري بمغادرة حافلة الفريق غاضبا بعدما لم يُسمح له بالجلوس في المقعد الذي كان يريده.
يذكر أن فريق كلوب بروج يلتزم بالإجراءات الاحترازية ولا يُسمح للاعبين بالجلوس بالقرب من بعضهم البعض خلال ركوب الحافلة.