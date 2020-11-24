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مهاجم كلوب بروج يغيب عن دوري الأبطال بسبب مقعد في حافلة

Time منذ 10 دقائق
Views 1270
مهاجم كلوب بروج يغيب عن دوري الأبطال بسبب مقعد في حافلة

وكالات (صدى):
استبعد فيليب كليمنيت مدرب فريق كلوب بروج البلجيكي، إيمانويل دينيس مهاجم الفريق من مواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية في حافلة الفريق.

وأوضحت مصادر أن سبب الاستبعاد جاء لرغبة دينيس في الجلوس بمقعد غير مسموح للجلوس به في حافلة الفريق.

وقام المهاجم النيجيري بمغادرة حافلة الفريق غاضبا بعدما لم يُسمح له بالجلوس في المقعد الذي كان يريده.

يذكر أن فريق كلوب بروج يلتزم بالإجراءات الاحترازية ولا يُسمح للاعبين بالجلوس بالقرب من بعضهم البعض خلال ركوب الحافلة.

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أحدث التعليقات

ابو سلطان
ههههههههههههه ارحمونا تكفون خفوا علينا خلوا المطر ينزل
ماجد
حرب استنزاف اكلت الاخضر واليابس
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه اجنبي او سعودي لازاله اللعانه مستمره👍👌 حتى 👈 🐀اللي جابوه يعني اني ملعون جدف😂وغير نتائج عده وسلب بعض الأندية حقوقها😫
حمد
طالما الحرب مستمرة اكييد راح يكون رد فعل من العدو
منصور المنصور
يا غبي انت اغبى من الغباء يا ابو بوز اتحداك تقول محمد نور بدون ما تمد بوزك

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