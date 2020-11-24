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"الطاقة الدولية": إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بعد هجوم منشأة ‎جدة 

Time منذ ساعة
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"الطاقة الدولية": إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بعد هجوم منشأة ‎جدة 

علي القحطاني (صدى):
دعت وكالة الطاقة الدولية للحذر من التهديدات التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بعد هجوم منشأة ‎جدة

وكانت وزارة ‏الطاقة أوضحت أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي، مضيفة:"  نمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي ".

وأشارت " ‏الطاقة " إلى أن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من المنتجات البترولية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة صرح بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

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أحدث التعليقات

.M.
جزاهم الله ألف خير
.M.
سؤال لأهل الخبرة ماذا يفعل المواطن إذا حصل معه خطأ طبي في مستوصف خاص هل يستطيع مثلا رفع شكوى من القطاع الحكومي عليهم
.M.
كذا راح تكثر الجرائم ويصير فيه تساهل واستخفاف بالقانون
المتوكل على الله
عادي عادي مافيها شي
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
بصراحه ليته يصير كفو وجلاد مثله وينفع منتخبنا المنتهي اللي كنه تايلند وشلتها الاعب العربي مو دلوع مثل ربعنافالحين تصويربس😫😊😂الأجنبي يشتغل على نفسه ويطرون انفسهم صح ماتهمهم هاالتفاهات والبروز الإعلامي 👍👌

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