"الطاقة الدولية": إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بعد هجوم منشأة ‎جدة 

علي القحطاني (صدى):
دعت وكالة الطاقة الدولية للحذر من التهديدات التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أن إمدادات النفط العالمية لم تتأثر بعد هجوم منشأة جدة
وكانت وزارة الطاقة أوضحت أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي، مضيفة:" نمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي ".
وأشارت " الطاقة " إلى أن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من المنتجات البترولية.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة صرح بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.