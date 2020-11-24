لوشيسكو يقود تدريبات الهلال استعدادًا لكأس الملك 

طلال الغامدي (صدى):
يعتزم الروماني رازفان لوشيسكو قيادة تدريبات فريقه الخميس المقبل، بعد تعافيه من فيروس كورونا، استعدادًا لكأس الملك بين الهلال والنصر.
وكان الهلال انتزع فوزا ثمينا من النصر بثنائية، في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمي غوميز، في تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع بداية أحداث الشوط الثاني في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، كما أحرز اللاعب صالح الشهري الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 99.
وبهذه النتيجة يتصدر الهلال الدوري برصيد 13 نقطة ويبقى النصر بالمركز ماقبل الأخير بـ 3 نقاط.