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طالب ابتدائي بالخبر يتحدى زملاءه في التهكير ويشاغب معلمه إلكترونياً

Time منذ 15 دقيقة
Views 1309
طالب ابتدائي بالخبر يتحدى زملاءه في التهكير ويشاغب معلمه إلكترونياً

الدمام (صدى):
حاول طالب في إحدى المدارس الابتدائية بالخبر استغلال خدمة ثغرة في برنامج منصة التعليم وبرنامج تيمز، وتفعيله لها بشكل مشاركة الشاشه للتحايل على البرنامج، إلى جانب توليه السيطرة على إدارة الفصل افتراضيًا.

وقام الطالب الذي يبلغ من العمر ١١عاما بنشر شعاره على السبورة، وإخراج المعلم من الشرح ومشاغبته إلكترونيًا بصورة متكررة.

 

واستدعت إدارة المدرسة الطالب وقامت بعمل تعهد شفهي على الطالب وفق قوانين الإدارة وتحذيره من تكرار مشاغبته الهكرية، وذلك بحضور ولي أمره.

وقال الطالب ويدعى تركي أنه كان يتحدى زملاءه في تهكير المنصة وبرنامج التيمز للحصول على خاصية الحضور والغياب والشرح، ولم يتوقع أن يستطيع ذلك بسرعة بعد محاولات عدة استمرت معه أيام، وهو يسهر على البرنامج مبررًا بأنه يدرس أمام أسرته

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت بارك الله فيك
ابو محمد
احسنت بارك الله فيك
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
مايحتاج سجل تدريبي لانه حارس مخضرم قضى عمره في الملاعب وتدرب على ايدي مدربين حراس متمكنين
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
بالسلامة يابومكه
🚴‍♀️
اتنبهي تظرطي يا تاي تشي وبعدين يفكروه انفجار

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