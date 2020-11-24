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" الطاقة " : العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي

Time منذ 34 دقيقة
Views 1339
" الطاقة " : العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي

جدة (صدى):
أوضحت وزارة ‏الطاقة أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي، مضيفة:"  نمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي ".

وأشارت " ‏الطاقة " إلى أن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من المنتجات البترولية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة صرح بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت بارك الله فيك
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
مايحتاج سجل تدريبي لانه حارس مخضرم قضى عمره في الملاعب وتدرب على ايدي مدربين حراس متمكنين
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
بالسلامة يابومكه
🚴‍♀️
اتنبهي تظرطي يا تاي تشي وبعدين يفكروه انفجار
ابو محمد 😎 ✍️
يا ستار سترك ..

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