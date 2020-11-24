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بالفيديو.. قصة مدربة تمارس رياضة الـ تاي تشي": تخفف آلام الظهر

Time منذ 29 دقيقة
Views 1414
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بالفيديو.. قصة مدربة تمارس رياضة الـ تاي تشي": تخفف آلام الظهر

طلال الغامدي (صدى):
تحدثت مدربة بالمملكة عن تجربتها مع رياضة تاي تشي التي تعد أحد أساليب لعبة "الكونغ فو" الصينية، وكيف تساهم في التخفيف من آلام الظهر.

وقالت المواطنة" أمة الله بتحذق" أن رياضة التاي تشي هي أحد أساليب لعبة الكونغ فو الصينية، وبدأت ممارستها أثناء تواجدها في بريطانيا عندما كانت تعاني من آلام في ظهره،مضيفة أنها عندما قامت بممارستها قضت على الآلام في فترة قصيرة.

وأكدت أن رياضة تاي تشي ذهنية جسدية اجتماعية أكثر من قتالية، وفي البداية كانت تمارسها مع صديقاتها، وبعد ذلك انتشرت على نطاق واسع، مشيرة أنها تحرص على التدريب في الصباح الباكر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت بارك الله فيك
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
مايحتاج سجل تدريبي لانه حارس مخضرم قضى عمره في الملاعب وتدرب على ايدي مدربين حراس متمكنين
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
بالسلامة يابومكه
🚴‍♀️
اتنبهي تظرطي يا تاي تشي وبعدين يفكروه انفجار
ابو محمد 😎 ✍️
يا ستار سترك ..

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