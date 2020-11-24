بالفيديو.. قصة مدربة تمارس رياضة الـ تاي تشي": تخفف آلام الظهر

طلال الغامدي (صدى):
تحدثت مدربة بالمملكة عن تجربتها مع رياضة تاي تشي التي تعد أحد أساليب لعبة "الكونغ فو" الصينية، وكيف تساهم في التخفيف من آلام الظهر.
وقالت المواطنة" أمة الله بتحذق" أن رياضة التاي تشي هي أحد أساليب لعبة الكونغ فو الصينية، وبدأت ممارستها أثناء تواجدها في بريطانيا عندما كانت تعاني من آلام في ظهره،مضيفة أنها عندما قامت بممارستها قضت على الآلام في فترة قصيرة.
وأكدت أن رياضة تاي تشي ذهنية جسدية اجتماعية أكثر من قتالية، وفي البداية كانت تمارسها مع صديقاتها، وبعد ذلك انتشرت على نطاق واسع، مشيرة أنها تحرص على التدريب في الصباح الباكر.