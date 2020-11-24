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بالأسماء.. حكام مباراتي التعاون والوحدة والاتفاق والفتح بختام جولة قمة الرياض

Time منذ 50 دقيقة
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بالأسماء.. حكام مباراتي التعاون والوحدة والاتفاق والفتح بختام جولة قمة الرياض

نواف السالم (صدى):
يواجه فريق التعاون نظيره الوحدة، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك في إطار فعاليات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتضمنت قائمة حكام المباراة كلا من: سلطان الحربي، عمر الجمل، مفرح آل حسن، محمد العمري، محمد السماعيل، مؤيد المسجن.

ويتواجد التعاون في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، بينما الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

ويلتقي نادي الاتفاق نظيره الفتح، والذي من المقرر أن ينطلق مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، على أن يحتضن اللقاء استاد الأمير محمد بن فهد.

وتشمل قائمة حكام المباراة  كلا من: ماجد الشمراني، فهد العمري، إبراهيم الدخيل، عبدالله الشهري، سامي الجريس، محمد وزي.

يحتل نادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط حصدها من خلال الفوز في مباراتين والهزيمة في مواجهتين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت بارك الله فيك
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
مايحتاج سجل تدريبي لانه حارس مخضرم قضى عمره في الملاعب وتدرب على ايدي مدربين حراس متمكنين
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
بالسلامة يابومكه
🚴‍♀️
اتنبهي تظرطي يا تاي تشي وبعدين يفكروه انفجار
ابو محمد 😎 ✍️
يا ستار سترك ..

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