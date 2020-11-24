الأعداد السابقة للصحيفة

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ 3 ساعات
Views 1854
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 25.31 نقطة ليقفل عند مستوى 8636.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 496 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 522 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأبو معطي، وريدان، والفاخرية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، والمجموعة السعودية، وأنابيب السعودية، وسوليدرتي تكافل، وأسواق عبدالله العثيم فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.08%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، وشاكر، ودار الأركان، وإعمار، وكيمانول، هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وزين السعودية، وشاكر، والباحة، وباتك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 31.76 نقطة ليقفل عند مستوى 19646.84 نقطة، وبتداولات بلغت 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 293 ألف سهم تقاسمتها 1208 صفقات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت بارك الله فيك
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
مايحتاج سجل تدريبي لانه حارس مخضرم قضى عمره في الملاعب وتدرب على ايدي مدربين حراس متمكنين
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
بالسلامة يابومكه
🚴‍♀️
اتنبهي تظرطي يا تاي تشي وبعدين يفكروه انفجار
ابو محمد 😎 ✍️
يا ستار سترك ..

أخر الأخبار

الاتفاق يدفع بالمغربي أزارو في مباراته أمام النصر 
الاتفاق يدفع بالمغربي أزارو في مباراته أمام النصر 
Time منذ 8 دقائق Views 1188
طالب ابتدائي بالخبر يتحدى زملاءه في التهكير ويشاغب معلمه إلكترونياً
طالب ابتدائي بالخبر يتحدى زملاءه في التهكير ويشاغب معلمه إلكترونياً
Time منذ 15 دقيقة Views 1305
فوضى بمطار في الصين بعد اكتشاف حالات كورونا بين الركاب
فوضى بمطار في الصين بعد اكتشاف حالات كورونا بين الركاب
Time منذ 19 دقيقة Views 185
لكمة من رجل لسيدة حاولت مهاجمته
لكمة من رجل لسيدة حاولت مهاجمته
Time منذ 20 دقيقة Views 183
العمال جابو العيد من اول يوم
العمال جابو العيد من اول يوم
Time منذ 20 دقيقة Views 186
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة
Time منذ 20 دقيقة Views 1234
صورة نادرة لخادم الحرمين والملك فهد في مطار أورلي قبل 41 سنة
صورة نادرة لخادم الحرمين والملك فهد في مطار أورلي قبل 41 سنة
Time منذ 23 دقيقة Views 1423
بالفيديو.. قصة مدربة تمارس رياضة الـ تاي تشي": تخفف آلام الظهر
بالفيديو.. قصة مدربة تمارس رياضة الـ تاي تشي": تخفف آلام الظهر
Time منذ 28 دقيقة Views 1397
" الطاقة " : العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي
" الطاقة " : العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي
Time منذ 33 دقيقة Views 1337
بالفيديو.. وعد البحري على جهاز تنفس صناعي وتطلب الدعاء
بالفيديو.. وعد البحري على جهاز تنفس صناعي وتطلب الدعاء
Time منذ 41 دقيقة Views 418