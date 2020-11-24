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«الصحة»: تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 495 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 344,311 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5811 حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٣٣ إصابة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت بارك الله فيك
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
مايحتاج سجل تدريبي لانه حارس مخضرم قضى عمره في الملاعب وتدرب على ايدي مدربين حراس متمكنين
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
بالسلامة يابومكه
🚴‍♀️
اتنبهي تظرطي يا تاي تشي وبعدين يفكروه انفجار
ابو محمد 😎 ✍️
يا ستار سترك ..

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