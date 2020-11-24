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السفارة الأمريكية في الرياض توفر وظائف شاغرة

Time منذ 7 دقائق
Views 1191
السفارة الأمريكية في الرياض توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الثلاثاء، عن توفر عدة وظائف شاغرة لديها؛ حيث أن الوظيفة الأولى الشاغرة هي كاتب مراسلات، لقسم إدارة المعلومات، على أن يكون المتقدم من المقيمين أو المواطنين، شريطة وجود بطاقة هوية وطنية أو إقامة سارية.

وأكدت السفارة الأمريكية، على أن يكون المتقدم قادرًا على العمل خلال 4 أسابيع من تسلم التفويض، وحددت لهذه الوظيفة راتبا 96 ألف ريال سنويًا، أما الوظيفة الثانية، فهي وظيفة متخصص تجاري (أخصائي تجاري)، مشترطة أن يكون المتقدم من المواطنين أو حاملي بطاقة الإقامة السارية، وقادرًا على العمل خلال 4 أسابيع، براتب 302 ألف ريال سنويًا.

وتضمنت الوظائف الشاغرة، وظيفة سائق، وعامل كهربائي، ومساعد، وسكرتير، لافتة إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع على مزيد من تفاصيل الوظائف وتقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

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أحدث التعليقات

احمد الحربي
عادي تعرفت على زوجتي من ببجي
احمد الحربي
عادي تعرفت على زوجتي من ببجي
fares
الله يرزقني المليون واشتري بيت مو اشترى كاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
fares
الله يكفينا شرهم
fares
الله المستعان

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