تفاصيل العرض الأخير من مانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بريطانية، عن العرض الأخير الذي قدمه مانشستر سيتي الإنجليزي، لـ الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، للتعاقد معه.
وذكرت التقارير أن العرض المقدم تبلغ مدته 10 سنوات كاملة، أي حتى يصل ميسي لعمر الـ 43 عاما.
وأشارت إلى أن العقد يستوجب تواجد ميسي في مانشستر سيتي لـ 3 سنوات على الأقل، ومن بعدها ينتقل لموسمين لأحد أندية مجموعة الاتحاد المنتشرة حول العالم.
ويذكر أن ميسي الذي يعيش وضعية صعبة مع برشلونة، يرفض التجديد مع الفريق الكتالوني الذي يمتلك في رصيده حتى الأن 11 نقطة فقط، بعد مرور 10 جولات من الليجا.