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تفاصيل العرض الأخير من مانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي

Time منذ ساعة
Views 1784
تفاصيل العرض الأخير من مانشستر سيتي للتعاقد مع ميسي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بريطانية، عن العرض الأخير الذي قدمه مانشستر سيتي الإنجليزي، لـ الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، للتعاقد معه.

وذكرت التقارير أن العرض المقدم تبلغ مدته 10 سنوات كاملة، أي حتى يصل ميسي لعمر الـ 43 عاما.

وأشارت إلى أن العقد يستوجب تواجد ميسي في مانشستر سيتي لـ 3 سنوات على الأقل، ومن بعدها ينتقل لموسمين لأحد أندية مجموعة الاتحاد المنتشرة حول العالم.

ويذكر أن ميسي الذي يعيش وضعية صعبة مع برشلونة، يرفض التجديد مع الفريق الكتالوني الذي يمتلك في رصيده حتى الأن 11 نقطة فقط، بعد مرور 10 جولات من الليجا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
احسنت بارك الله فيك
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
مايحتاج سجل تدريبي لانه حارس مخضرم قضى عمره في الملاعب وتدرب على ايدي مدربين حراس متمكنين
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
بالسلامة يابومكه
🚴‍♀️
اتنبهي تظرطي يا تاي تشي وبعدين يفكروه انفجار
ابو محمد 😎 ✍️
يا ستار سترك ..

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