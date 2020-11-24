"العدل" توضح مدى إمكانية إضافة ضريبة التصرفات العقارية في إجمالي المبيعات

الرياض (صدى):
أكدت وزارة العدل اليوم الثلاثاء أنه لا يمكن لمالك العقار إضافة ضريبة التصرفات العقارية في إجمالي المبيعات من خلال خدمة الإفراغ الإلكتروني للعقار .
وقالت الوزارة أن ذلك غير ممكن لأن المبلغ المسجل في العملية يعتبر مبلغ المبايعة كاملاً ويتم تسجيله في الصك العقاري.
كما يتوجب على البائع التسجيل والسداد لضريبة التصرفات العقارية إلكترونياً من خلال الخدمات الإلكترونية للهيئة العامة للزكاه والدخل وتقديم الرقم المرجعي من خلال الخدمة حتى يتمكن من إكمال الطلب .
ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات حول خدمة الإفراغ الإلكتروني من خلال أبرز ما ورد من أسئلة حولها ، عبر الرابط التالي : هنا