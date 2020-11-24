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بالفيديو.. طبيبة تؤمِّن عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا في طريف

Time منذ 22 دقيقة
Views 1281
بالفيديو.. طبيبة تؤمِّن عيادة متنقلة لعلاج أسنان الأطفال مجانًا في طريف

طريف (صدى):
أطلقت طبيبة أسنان سعودية، مبادرة عيادة أسنان متنقلة تقدم خدمتها بالمجان، وتستهدف الأطفال لمن هم دون سن 12 سنة؛ لحماية أسنانهم من التسوس، في محافظة طريف.

وقامت مدير مركز الأسنان التخصصي بمحافظة طريف الدكتورة منى الرويلي، بتأمين عربة محمولة جُهّزت كعيادة أسنان متنقلة للأطفال، على نفقتها الخاصة تجوب الشوارع والأماكن العامة.

وقالت "الرويلي" لقناة "العربية": تهدف هذه المبادرة إلى تقديم الخدمات الوقائية والتوعوية التي من شأنها تعزيز صحة الفم والأسنان كتطبيق مادة الفلورايد على أسنان الأطفال لحمايتها من التسوس وبطريقة مريحة تُبعد عنهم رهبة الحضور إلى المراكز الصحية".

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أحدث التعليقات

احمد الحربي
عادي تعرفت على زوجتي من ببجي
احمد الحربي
عادي تعرفت على زوجتي من ببجي
fares
الله يرزقني المليون واشتري بيت مو اشترى كاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
fares
الله يكفينا شرهم
fares
الله المستعان

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