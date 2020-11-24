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بالفيديو.. مواطنة شابة تتحول من موظفة بنك إلى مؤسسة علامة تجارية في المجوهرات

Time منذ ساعة
Views 1774
بالفيديو.. مواطنة شابة تتحول من موظفة بنك إلى مؤسسة علامة تجارية في المجوهرات

الرياض (صدى):
تحولت فتاة تُدعى حنين القنيبط، من موظفة في أحد البنوك إلى تأسيس علامة تجارية في عالم المجوهرات، بعدما تركت وظيفتها وسافرت لتدرس المجوهرات خارج المملكة.

وأوضحت خلال مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، في روايتها لقصتها إنها أدخلت على المجوهرات التي تصنعها الطابع النجدي؛ من أجل إحياء التراث بطريقة عصرية للأجيال الجديدة.

وقالت الفتاة، أنها حصلت على شهادة الجيمولوجيا في الأحجار الكريمة، لافتة إلى أنها كانت تذهب إلى محلات الذهب مع والدتها وجدتها في صغرها وتعلمت فن البيع والشراء، كما أن حبها للرسم من الطفولة جعلها بارعة في التصميم.

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أحدث التعليقات

احمد الحربي
عادي تعرفت على زوجتي من ببجي
احمد الحربي
عادي تعرفت على زوجتي من ببجي
fares
الله يرزقني المليون واشتري بيت مو اشترى كاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
fares
الله يكفينا شرهم
fares
الله المستعان

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