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صورة مليئة بالحنان لرجل مسن يحتضن طفل بالشرقية منذ 66 عام
منذ 4 دقائق
145
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
وش يسوي لك ينزل يلعب مثلا العلة في اللاعبين وتحطون كل شي على المدرب هذي ثالث سنة وانتو في انحدار وأكثر من أربعة مدربين أجل العلة ليست في المدرب شوفو فين العلة واصلحوها اما اتهامات ما تحل مشكلة الاتحاد
ع. س. ع
دوري أبطال آسيا بعيد على شواربكم منذ تأسيس ناديكم فوق ستين سنة لم ولن تحققوة الا اذا أصبحت الكرة مربعة الشكل وهذا من المستحيلات فاحلمو كما تحبون أن يناديكم الجمهور بالحالمي واتركو آسيا لأهلها وابطالها
ع. س. ع
ههههههه بتروسة الخرقاوية البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية القرنبعاوية
ع. س. ع
صريح يصيح ويطيح نهايتك ما نهايتك فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية
ناقد رياضي
انتم مصدقين ان لجنة الانضباط سوف تتدخل ,, الوضع اكبر منها ومن وزير الرياضة السعودي . هناك شخصية نصراويه نافذة تدير الوزارة !! تم التطرق لها في توتير !!
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