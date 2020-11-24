قصة بكاء مفاوضة أجنبية خلال مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية(فيديو)

الرياض (صدى):
كشف خبير التجارة الدولية، فواز العلمي، بعض التفاصيل المتعلقة بمفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
وأكد، خلال استضافته في برنامج "في الصورة" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، أن المفاضات شهدت العديد من الأحداث، ومنها أن رئيسة مفاوضات إحدى الدول طلبت أن يتم التفوض ما بين المملكة وبلادها، في حين كان جميع الدول تخاف من هذه الرئيسة.
وأضاف أنه وافق على إجراء هذه المفاوضات معها، وذهب لقاعة المفاوضات، لافتا إلى أن رئيسة المفاوضات قالت حينها بأنه من العيب أن تنضم المملكة إلى المنظمة لأنها لا تسمح بدخول العمالة الأجنبية.
وأشار الخبير الدولي إلى أنه سألها عن نسبة العمالة الأجنبية في بلادها، فأجابت بأنها 2.5%، فرد عليها حينها بأن نسبة العمالة الأجنبية في المملكة 30%، وأن المملكة لو كانت في المنظمة لطلبت بمنع دخول دولتها للمنظمة إلى أن تصل نسبة العمالة بها إلى 30%، مؤكداً أن هذا الرد دفع المفاوضة الأجنبية للبكاء واتهمت المستشارين بعدم إعطائها المعلومات الحقيقة عن المملكة.