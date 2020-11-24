الأعداد السابقة للصحيفة

"معادن" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 34 دقيقة
Views 1471
"معادن" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
اعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، عن وظائف شاغرة لحاملي البكالوريوس للعمل فى مدينة مكة المكرمة بمنجم المسرة، وذلك بالمسمى الوظيفى " فني جيولوجي (Technician, Geology)."

وأشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم أو الجيولوجيا أو الهندسة الجيولوجية أو ما يعادلها، والقدرة على تنفيذ وتعزيز ثقافة سلامة قوية، والفهم الجيد لجيولوجيا التعدين وممارسات التحكم في الدرجة.

كما أشترطت فهم جيولوجيا الهيكلية ورسم الخرائط الجيولوجية، وخبرة ذات الصلة 3-5 سنوات.

للتقديم من هنـــــــــــا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وش يسوي لك ينزل يلعب مثلا العلة في اللاعبين وتحطون كل شي على المدرب هذي ثالث سنة وانتو في انحدار وأكثر من أربعة مدربين أجل العلة ليست في المدرب شوفو فين العلة واصلحوها اما اتهامات ما تحل مشكلة الاتحاد
ع. س. ع
دوري أبطال آسيا بعيد على شواربكم منذ تأسيس ناديكم فوق ستين سنة لم ولن تحققوة الا اذا أصبحت الكرة مربعة الشكل وهذا من المستحيلات فاحلمو كما تحبون أن يناديكم الجمهور بالحالمي واتركو آسيا لأهلها وابطالها
ع. س. ع
ههههههه بتروسة الخرقاوية البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية القرنبعاوية
ع. س. ع
صريح يصيح ويطيح نهايتك ما نهايتك فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية
ناقد رياضي
انتم مصدقين ان لجنة الانضباط سوف تتدخل ,, الوضع اكبر منها ومن وزير الرياضة السعودي . هناك شخصية نصراويه نافذة تدير الوزارة !! تم التطرق لها في توتير !!

أخر الأخبار

صورة مليئة بالحنان لرجل مسن يحتضن طفل بالشرقية منذ 66 عام
صورة مليئة بالحنان لرجل مسن يحتضن طفل بالشرقية منذ 66 عام
Time منذ 4 دقائق Views 133
بالفيديو.. "ريم عبدالله" تصدم الجمهور بوضع الحناء على شعرها
بالفيديو.. "ريم عبدالله" تصدم الجمهور بوضع الحناء على شعرها
Time منذ 12 دقيقة Views 193
الاتحاد الصربي يسعى لخطف مدرب الأهلي
الاتحاد الصربي يسعى لخطف مدرب الأهلي
Time منذ 20 دقيقة Views 1302
شاب يقتل خطيبته السابقة بطلقات نارية امام أطفالها
شاب يقتل خطيبته السابقة بطلقات نارية امام أطفالها
Time منذ 24 دقيقة Views 332
القبض على تشكيل عصابي ترصد بالمارة لسرقتهم بالرياض (فيديو)
القبض على تشكيل عصابي ترصد بالمارة لسرقتهم بالرياض (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1418
"معادن" تعلن عن وظائف شاغرة
"معادن" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 34 دقيقة Views 1471
رجل يخفي جثة أمه لعدة أعوام لأخذ معاشها
رجل يخفي جثة أمه لعدة أعوام لأخذ معاشها
Time منذ 39 دقيقة Views 443
تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر
تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر
Time منذ 44 دقيقة Views 1399
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف صحية شاغرة
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف صحية شاغرة
Time منذ 50 دقيقة Views 1480
الجهني: الحالة الممطرة ستبدأ بعد 36 ساعة
الجهني: الحالة الممطرة ستبدأ بعد 36 ساعة
Time منذ 54 دقيقة Views 1882