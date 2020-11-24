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مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف صحية شاغرة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1480
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن وظائف صحية شاغرة للمواطنين والمواطنات ، وفقاً للتخصصات التالية :

1- أطباء إستشاريون في " التخدير ، طوارئ أطفال ، عناية مركزة ، طب تلطيفي ، أوعية دموية ، جراحة السمنة ، حديثي الولادة ، جراحة إصابات ، عناية مركزة أطفال ، جراحة الوجه والفكين ، طب أعصاب ، استشاري مساعد أمراض دم .

2- طبيب نائب في " تخدير ، طب طوارئ ، عناية مركزة أطفال ، جراحة وتجميل ، عناية مركزة ، طب تلطيفي ، جراحة أوعية دموية ، قلب ، جراحة عظام ، كلى أطفال ، نساء وولادة ، طب أعصاب ، نائب آشعة ، نائب مسالك بولية أطفال .

3- أخصائي غير طبيب " تمريض ، تروية قلبية " .

وأكدت إدارة المدينة أن التقديم لمدة 14 يوم بدءً من يوم الإثنين 23 / 11 / 2020 م ، ويمكن معرفة تفاصيل الوظائف عبر الرابط الموضح في الإعلان التالي .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
وش يسوي لك ينزل يلعب مثلا العلة في اللاعبين وتحطون كل شي على المدرب هذي ثالث سنة وانتو في انحدار وأكثر من أربعة مدربين أجل العلة ليست في المدرب شوفو فين العلة واصلحوها اما اتهامات ما تحل مشكلة الاتحاد
ع. س. ع
دوري أبطال آسيا بعيد على شواربكم منذ تأسيس ناديكم فوق ستين سنة لم ولن تحققوة الا اذا أصبحت الكرة مربعة الشكل وهذا من المستحيلات فاحلمو كما تحبون أن يناديكم الجمهور بالحالمي واتركو آسيا لأهلها وابطالها
ع. س. ع
ههههههه بتروسة الخرقاوية البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية القرنبعاوية
ع. س. ع
صريح يصيح ويطيح نهايتك ما نهايتك فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية
ناقد رياضي
انتم مصدقين ان لجنة الانضباط سوف تتدخل ,, الوضع اكبر منها ومن وزير الرياضة السعودي . هناك شخصية نصراويه نافذة تدير الوزارة !! تم التطرق لها في توتير !!

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