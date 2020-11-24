مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن وظائف صحية شاغرة للمواطنين والمواطنات ، وفقاً للتخصصات التالية :
1- أطباء إستشاريون في " التخدير ، طوارئ أطفال ، عناية مركزة ، طب تلطيفي ، أوعية دموية ، جراحة السمنة ، حديثي الولادة ، جراحة إصابات ، عناية مركزة أطفال ، جراحة الوجه والفكين ، طب أعصاب ، استشاري مساعد أمراض دم .
2- طبيب نائب في " تخدير ، طب طوارئ ، عناية مركزة أطفال ، جراحة وتجميل ، عناية مركزة ، طب تلطيفي ، جراحة أوعية دموية ، قلب ، جراحة عظام ، كلى أطفال ، نساء وولادة ، طب أعصاب ، نائب آشعة ، نائب مسالك بولية أطفال .
3- أخصائي غير طبيب " تمريض ، تروية قلبية " .
وأكدت إدارة المدينة أن التقديم لمدة 14 يوم بدءً من يوم الإثنين 23 / 11 / 2020 م ، ويمكن معرفة تفاصيل الوظائف عبر الرابط الموضح في الإعلان التالي .