الشلهوب يوجه رسالة خاصة إلى نجوم الهلال بعد الفوز على النصر

نواف السالم (صدى):
أعرب النجم الكبير، محمد الشلهوب، لاعب الهلال السابق، عن سعادته العارمة بعد الفوز على النصر في "ديربي الرياض" بهدفين دون رد، أمس الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال محمد الشلهوب: "ليلة أخرى من ليالي نوفمبر الغالية ألف مبروك الفوز للزعيم ونجومه، وإن شاء الله نكرر التهنئة في ٢٨ نوفمبر"، مضيفًا:"أبارك للبطل حبيب الوطيان تسجيل أول ظهور له بهذا المستوى الرائع".
ومن جانبه، علق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز على رسالة الشلهوب، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر:"شكرا لك يا أسطورة، نشتاق إليك".