الأعداد السابقة للصحيفة

الشلهوب يوجه رسالة خاصة إلى نجوم الهلال بعد الفوز على النصر

Time منذ ساعة
Views 1625
الشلهوب يوجه رسالة خاصة إلى نجوم الهلال بعد الفوز على النصر

نواف السالم (صدى):
أعرب النجم الكبير، محمد الشلهوب، لاعب الهلال السابق، عن سعادته العارمة بعد الفوز على النصر في "ديربي الرياض" بهدفين دون رد، أمس الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد الشلهوب: "ليلة أخرى من ليالي نوفمبر الغالية ألف مبروك الفوز للزعيم ونجومه، وإن شاء الله نكرر التهنئة في ٢٨ نوفمبر"، مضيفًا:"أبارك للبطل حبيب الوطيان تسجيل أول ظهور له بهذا المستوى الرائع".

ومن جانبه، علق اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز على رسالة الشلهوب، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على تويتر:"شكرا لك يا أسطورة، نشتاق إليك".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ع. س. ع
وش يسوي لك ينزل يلعب مثلا العلة في اللاعبين وتحطون كل شي على المدرب هذي ثالث سنة وانتو في انحدار وأكثر من أربعة مدربين أجل العلة ليست في المدرب شوفو فين العلة واصلحوها اما اتهامات ما تحل مشكلة الاتحاد
ع. س. ع
دوري أبطال آسيا بعيد على شواربكم منذ تأسيس ناديكم فوق ستين سنة لم ولن تحققوة الا اذا أصبحت الكرة مربعة الشكل وهذا من المستحيلات فاحلمو كما تحبون أن يناديكم الجمهور بالحالمي واتركو آسيا لأهلها وابطالها
ع. س. ع
ههههههه بتروسة الخرقاوية البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية القرنبعاوية
ع. س. ع
صريح يصيح ويطيح نهايتك ما نهايتك فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية
ناقد رياضي
انتم مصدقين ان لجنة الانضباط سوف تتدخل ,, الوضع اكبر منها ومن وزير الرياضة السعودي . هناك شخصية نصراويه نافذة تدير الوزارة !! تم التطرق لها في توتير !!

أخر الأخبار

صورة مليئة بالحنان لرجل مسن يحتضن طفل بالشرقية منذ 66 عام
صورة مليئة بالحنان لرجل مسن يحتضن طفل بالشرقية منذ 66 عام
Time منذ 4 دقائق Views 127
بالفيديو.. "ريم عبدالله" تصدم الجمهور بوضع الحناء على شعرها
بالفيديو.. "ريم عبدالله" تصدم الجمهور بوضع الحناء على شعرها
Time منذ 11 دقيقة Views 189
الاتحاد الصربي يسعى لخطف مدرب الأهلي
الاتحاد الصربي يسعى لخطف مدرب الأهلي
Time منذ 19 دقيقة Views 1302
شاب يقتل خطيبته السابقة بطلقات نارية امام أطفالها
شاب يقتل خطيبته السابقة بطلقات نارية امام أطفالها
Time منذ 24 دقيقة Views 317
القبض على تشكيل عصابي ترصد بالمارة لسرقتهم بالرياض (فيديو)
القبض على تشكيل عصابي ترصد بالمارة لسرقتهم بالرياض (فيديو)
Time منذ 29 دقيقة Views 1411
"معادن" تعلن عن وظائف شاغرة
"معادن" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 34 دقيقة Views 1467
رجل يخفي جثة أمه لعدة أعوام لأخذ معاشها
رجل يخفي جثة أمه لعدة أعوام لأخذ معاشها
Time منذ 39 دقيقة Views 443
تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر
تدمير 5 ألغام بحرية زرعتها الميليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر
Time منذ 44 دقيقة Views 1396
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف صحية شاغرة
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف صحية شاغرة
Time منذ 49 دقيقة Views 1477
الجهني: الحالة الممطرة ستبدأ بعد 36 ساعة
الجهني: الحالة الممطرة ستبدأ بعد 36 ساعة
Time منذ 54 دقيقة Views 1872