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وظائف قيادية شاغرة في شركة تكافل الراجحي

Time منذ ساعة
Views 1617
وظائف قيادية شاغرة في شركة تكافل الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تكافل الراجحي عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظيفة قيادية لذوي الخبرة بمدينة الرياض، بمسمى "مدير أول - مهندس مشروع، مدير شؤون الإجراءات والسياسات، مدير استمرارية الأعمال" .

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، إدارة الأعمال)، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة للوظيفة الأولى، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في الوظيفة الثانية والثالثة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، كما أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير أول - مهندس مشروع من هنــــــــــــــا .

2- مدير شؤون السياسات والإجراءات من هنــــــــــــــا .

3- مدير استمرارية الأعمال من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
وش يسوي لك ينزل يلعب مثلا العلة في اللاعبين وتحطون كل شي على المدرب هذي ثالث سنة وانتو في انحدار وأكثر من أربعة مدربين أجل العلة ليست في المدرب شوفو فين العلة واصلحوها اما اتهامات ما تحل مشكلة الاتحاد
ع. س. ع
دوري أبطال آسيا بعيد على شواربكم منذ تأسيس ناديكم فوق ستين سنة لم ولن تحققوة الا اذا أصبحت الكرة مربعة الشكل وهذا من المستحيلات فاحلمو كما تحبون أن يناديكم الجمهور بالحالمي واتركو آسيا لأهلها وابطالها
ع. س. ع
ههههههه بتروسة الخرقاوية البقراوية الترشيحية البكاية التبطحية القرنبعاوية
ع. س. ع
صريح يصيح ويطيح نهايتك ما نهايتك فريق ابو خرقة القرنبع ابو صياح وضجيج البقراوية الترشيحية البكاية
ناقد رياضي
انتم مصدقين ان لجنة الانضباط سوف تتدخل ,, الوضع اكبر منها ومن وزير الرياضة السعودي . هناك شخصية نصراويه نافذة تدير الوزارة !! تم التطرق لها في توتير !!

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