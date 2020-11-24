وظائف قيادية شاغرة في شركة تكافل الراجحي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة تكافل الراجحي عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظيفة قيادية لذوي الخبرة بمدينة الرياض، بمسمى "مدير أول - مهندس مشروع، مدير شؤون الإجراءات والسياسات، مدير استمرارية الأعمال" .
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، إدارة الأعمال)، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة للوظيفة الأولى، وخبرة لا تقل عن 8 سنوات في الوظيفة الثانية والثالثة.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، كما أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير أول - مهندس مشروع من هنــــــــــــــا .
2- مدير شؤون السياسات والإجراءات من هنــــــــــــــا .
3- مدير استمرارية الأعمال من هنــــــــــــــا .