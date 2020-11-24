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"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1181
"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين فقط ، وذلك للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي : مسؤول المشتريات والعقود .

الشروط :

1- بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها .

2- يفضل شهادة الإحترافية الدولية المعتمدة في التوريدات ، أو شهادة في قياس آداء الإستثمار ، أو شهادة لجنة الشركاء للملكية الفكرية ، أو شهادة خبير معتمد في برمجة بايثون ، أو شهادة الإستراتيجيات في التحليل التنافسي .

3- لا يشترط الخبرة أو خبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

4- إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .

5- خبرة في المشتريات والعطاءات ومتابعة العقود .

6- خبرة في قطاع التأمين ، القطاع الصحي ، القطاع الحكومي ، أو الجهات الرقابية .

وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة المجلس أنه متاح اليوم الثلاثاء بتاريخ 24 / نوفمبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلب بارد وجه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متكبر ومغرور بحاله ولاعاد له كرت عند الجماهير ..
بسيط123
لا حول ولا قوة الا بالله ...الله يخارجنا من ذي الحروب على خير ..ويجمع كلمة المسلمين على كل خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود ومتهور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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