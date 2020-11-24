"الضمان الصحي" يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين فقط ، وذلك للعمل بمدينة الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي : مسؤول المشتريات والعقود .
الشروط :
1- بكالوريوس إدارة الأعمال أو ما يعادلها .
2- يفضل شهادة الإحترافية الدولية المعتمدة في التوريدات ، أو شهادة في قياس آداء الإستثمار ، أو شهادة لجنة الشركاء للملكية الفكرية ، أو شهادة خبير معتمد في برمجة بايثون ، أو شهادة الإستراتيجيات في التحليل التنافسي .
3- لا يشترط الخبرة أو خبرة لا تزيد عن ثلاث سنوات .
4- إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة .
5- خبرة في المشتريات والعطاءات ومتابعة العقود .
6- خبرة في قطاع التأمين ، القطاع الصحي ، القطاع الحكومي ، أو الجهات الرقابية .
وحول موعد التقديم ، أبانت إدارة المجلس أنه متاح اليوم الثلاثاء بتاريخ 24 / نوفمبر / 2020 م ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .