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مؤسسة النقد تعلن الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

Time منذ 55 دقيقة
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مؤسسة النقد تعلن الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية في مجال المدفوعات

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الترخيص لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، هي: شركة سكاي باند المالية "سكاي باند" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال أجهزة نقاط البيع، وشركة مدفوعات نون الرقمية "نون باي" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة بوابة الدفع الإلكترونية، وشركة اللون الرقمي لتقنية المعلومات "فوديكس" لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة أجهزة نقاط البيع، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية - المدفوعات - حتى تاريخه 11 شركة.

وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط قطاع التقنية المالية والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي.

واستناداً إلى اختصاص المؤسسة تتولى إجراءات الترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة بهدف توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة لها " ساما " ، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني هنا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلب بارد وجه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متكبر ومغرور بحاله ولاعاد له كرت عند الجماهير ..
بسيط123
لا حول ولا قوة الا بالله ...الله يخارجنا من ذي الحروب على خير ..ويجمع كلمة المسلمين على كل خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود ومتهور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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