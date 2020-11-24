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صدور توجيهات عليا بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري

Time منذ ساعة
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صدور توجيهات عليا بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري

الرياض (صدى):
صدرت توجيهات عليا بالعفو عن جميع المحكوم عليهم بعقوبة الجلد تعزيراً المنصوص عليها في الأحكام التعزيرية المكتسبة للصفة القطعية، قبل صدور المبدأ القضائي الخاص بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.

وكانت الهيئة العامة للمحكمة العليا، وفقا لـ"عكاظ"، قد أصدرت قراراً بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يطبق العفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق، وذلك بالنسبة للأحكام التي صدرت قبل صدور قرار المحكمة العليا المتعلق بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلب بارد وجه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متكبر ومغرور بحاله ولاعاد له كرت عند الجماهير ..
بسيط123
لا حول ولا قوة الا بالله ...الله يخارجنا من ذي الحروب على خير ..ويجمع كلمة المسلمين على كل خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود ومتهور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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