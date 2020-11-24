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المسند: مازلنا في فصل الخريف

Time منذ 44 دقيقة
Views 1523
المسند: مازلنا في فصل الخريف

الرياض (صدى):
اوضح استاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أنه لا يزال الاستقرار الجوي العام هو السائد في منطقتنا.

وقال المسند إم الحالة المطرية 4 في هذا الموسم قد تبدأ ضعيفة مساء يوم غد الأربعاء، ويوم الخميس البداية الفعلية لها، وتشير التوقعات المبدئية إلى أن الحالة المطرية 4 قد تؤثر في أجزاءٍ من المملكة لفترة تمتد لأكثر من خمسة أيام.. هذا والله أعلم".

وأضاف : "مازلنا في فصل الخريف بقي 13 يوماً على المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقاً لحساب الأنواء).

وأشار إلى أنه تبقي على الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء، وفقا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلب بارد وجه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متكبر ومغرور بحاله ولاعاد له كرت عند الجماهير ..
بسيط123
لا حول ولا قوة الا بالله ...الله يخارجنا من ذي الحروب على خير ..ويجمع كلمة المسلمين على كل خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود ومتهور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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