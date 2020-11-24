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3 آلاف موظفة سجلن في برنامج نقل المرأة العاملة خلال 19 يوماً

Time منذ ساعتين
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3 آلاف موظفة سجلن في برنامج نقل المرأة العاملة خلال 19 يوماً

الرياض (صدى):
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن تسجيل3077 موظفة سعودية في منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وذلك خلال 19 يوماً من إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وبناءً على التحسينات الجديدة على البرنامج، رفع "هدف" سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً.

ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلاً من 12 شهر.

ونحو تفاصيل أعداد المتقدمات للبرنامج، تصدرت منطقة الرياض بواقع 2043 متقدمة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 331 متقدمة، بينما جاءت منطقة مكرمة المكرمة ثالثاً بـ 293، في حين توزعت أعداد المستفيدات الأخرى على بقية مناطق المملكة.

وحرصًا على سلامة المستفيدات من برنامج "وصول" وضمان الجودة والأمان في النقل، يتم تقديم الخدمة عبر الشركات المرخصة من وزارة النقل ويمكن للمواطنات الراغبات في المشاركة كقائدات مركبة الانضمام للشركات المرخصة والمعتمدة في البرنامج.

ويغطي برنامج "وصول" 13 منطقة: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والقصيم، وحائل، وجازان، والحدود الشمالية، ونجران، والجوف، والباحة.

يشار إلى أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة "وصول" يهدف إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج " وصول" من خلال الرابط هنا.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
فاز الهلال العالمي ورابع العالم بأقل مجهود وبمستوى أقل من متوسط وكان فيه دربكه لم نعهدها على الزعيم العالمي.؟!! الفقراوية من أول مات صفرالحكم القوي والمتزن وهم داخلين في نرفزة وصياح وضغط على كوره.؟! لدرجة صارو يتساقطون من كل لمسه خلاف ضرب الحقير بيتروس لكويلار وأجزم بأن فها بطاقة حمراء وبدون نقاش وفوقها جالس يصايح على الحكم وعلى الجهاز الفني حق الفقر الحالمي.!! فريق كريه للغاية وزاد كرهي له للأمانة.. مبروووووك رميكم للمرتبة الخامسة عشر وتجهزو لمباريات العصر يا قرنبع
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يجمعون القطه حقت المشروع الفاشل.؟!! فريق الصياح والتباكي والعويل والإعتراضات هذي عوايدهم لا جديد.!!!
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أقسم بمن أحل القسم لو كان اللاعب هلالي تحديداً ؟ لا قامت الدنيا علية ومطالباتهم بإنزال أشد العقوبات علية ولكن لأنه فقراوي حالمي عايدي يضرب بكورة وبدون كورة.!! ولا حياة لمن تنادي .؟ لاعب كريه ودمر الفقر بصياحه واعتراضانه على الحكام وأكبر ممثل أحمق شهدته الملاعب السعودية ومعاه البكاية حمد الله..؟!! وإدارة الفقر تتفرج على المهازل وهم يتقاضون رواتب عالية وطز بالنادي,!؟
محمد الهلالي
استريح بس
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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