مسؤول في أرامكو: الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين والعملاء لم يتأثروا

الرياض (صدى):
قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية إن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة، والعملاء لم يتأثروا.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أعلن ثبوت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.
وأكد أن الاعتداء لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.
وأوضح أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في ( بقيق وخريص ) والتي تبنتها المليشيا الحوثية واثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع ( كروز وطائرات بدون طيار مفخخة ).