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3 قضايا رئيسية تؤثر على مستوى التنمية العمرانية لجدة

Time منذ ساعة
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3 قضايا رئيسية تؤثر على مستوى التنمية العمرانية لجدة

جدة (صدى):
ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وجود 3 قضايا رئيسة تؤثر على مستوى التنمية العمرانية لمدينة جدة؛ حيث تمثلت القضية الأولى في أنماط التنمية والنمو غير المتوازن، (الزحف العمراني)

وأوضحت الوزارة، أن النمط التنموي الحالي لجدة، والمكون من: تنمية مجزأة، كثافة غير متسقة، وشبكة طرق سريعة تستغل مساحات واسعة من الأراضي في ظل عزل الأحياء السكنية في المدينة عن بعضها البعض، بينما القضية هي النمط المدني التاريخي المعرض للخطر (فقدان التراث).

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن منطقة «البلد» قد حظيت بالاهتمام وفقا لمعايير منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، إلا أنها لا تزال في حالة يرثى لها، عدا عن خسارتها للعديد من سماتها الفريدة، أما القضية الثالثة فتتمثل في اختلال التوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي (تدني مستويات المرونة).

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
فاز الهلال العالمي ورابع العالم بأقل مجهود وبمستوى أقل من متوسط وكان فيه دربكه لم نعهدها على الزعيم العالمي.؟!! الفقراوية من أول مات صفرالحكم القوي والمتزن وهم داخلين في نرفزة وصياح وضغط على كوره.؟! لدرجة صارو يتساقطون من كل لمسه خلاف ضرب الحقير بيتروس لكويلار وأجزم بأن فها بطاقة حمراء وبدون نقاش وفوقها جالس يصايح على الحكم وعلى الجهاز الفني حق الفقر الحالمي.!! فريق كريه للغاية وزاد كرهي له للأمانة.. مبروووووك رميكم للمرتبة الخامسة عشر وتجهزو لمباريات العصر يا قرنبع
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يجمعون القطه حقت المشروع الفاشل.؟!! فريق الصياح والتباكي والعويل والإعتراضات هذي عوايدهم لا جديد.!!!
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أقسم بمن أحل القسم لو كان اللاعب هلالي تحديداً ؟ لا قامت الدنيا علية ومطالباتهم بإنزال أشد العقوبات علية ولكن لأنه فقراوي حالمي عايدي يضرب بكورة وبدون كورة.!! ولا حياة لمن تنادي .؟ لاعب كريه ودمر الفقر بصياحه واعتراضانه على الحكام وأكبر ممثل أحمق شهدته الملاعب السعودية ومعاه البكاية حمد الله..؟!! وإدارة الفقر تتفرج على المهازل وهم يتقاضون رواتب عالية وطز بالنادي,!؟
محمد الهلالي
استريح بس
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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