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بالفيديو.. «التأمينات» تكشف المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة عمل

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «التأمينات» تكشف المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة عمل

الرياض (صدى):
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن المادة الأولى من لائحة تعويضات فرع الاخطار المهنية تنص على: يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار فى أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.

وأضافت أنه إذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (30) من النظام، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.

وتشمل المادة، أن يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لاتكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ.

ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج ، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ، بينما في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارساً لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1) من هذه المادة، وعلى المكتب المختص إخطار صاحب العمل بواقع الحال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلب بارد وجه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متكبر ومغرور بحاله ولاعاد له كرت عند الجماهير ..
بسيط123
لا حول ولا قوة الا بالله ...الله يخارجنا من ذي الحروب على خير ..ويجمع كلمة المسلمين على كل خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود ومتهور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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