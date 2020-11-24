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انخفاض أسعار الذهب اليوم

Time منذ 3 ساعات
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انخفاض أسعار الذهب اليوم

وكالات (صدى):
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء،في المملكة ، مستهل التعاملات وسط ضغوط هبوط أسعار المعدن الثمين عالميا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 221.84 ريال (59.16 دولار)، مقابل 225.58 ريال (60.15 دولار) في تعاملات الأمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 194.11 ريال (51.76 دولار)، مقابل 197.38 ريال (52.63 دولار) الإثنين.

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 أكثر من 3 ريالات ليصل إلى 166.38 ريال (44.37 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 ليبلغ 129.41 ريال (34.51 دولار) مقابل 131.59ريال (35.09 دولار).

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
فاز الهلال العالمي ورابع العالم بأقل مجهود وبمستوى أقل من متوسط وكان فيه دربكه لم نعهدها على الزعيم العالمي.؟!! الفقراوية من أول مات صفرالحكم القوي والمتزن وهم داخلين في نرفزة وصياح وضغط على كوره.؟! لدرجة صارو يتساقطون من كل لمسه خلاف ضرب الحقير بيتروس لكويلار وأجزم بأن فها بطاقة حمراء وبدون نقاش وفوقها جالس يصايح على الحكم وعلى الجهاز الفني حق الفقر الحالمي.!! فريق كريه للغاية وزاد كرهي له للأمانة.. مبروووووك رميكم للمرتبة الخامسة عشر وتجهزو لمباريات العصر يا قرنبع
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
يجمعون القطه حقت المشروع الفاشل.؟!! فريق الصياح والتباكي والعويل والإعتراضات هذي عوايدهم لا جديد.!!!
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
أقسم بمن أحل القسم لو كان اللاعب هلالي تحديداً ؟ لا قامت الدنيا علية ومطالباتهم بإنزال أشد العقوبات علية ولكن لأنه فقراوي حالمي عايدي يضرب بكورة وبدون كورة.!! ولا حياة لمن تنادي .؟ لاعب كريه ودمر الفقر بصياحه واعتراضانه على الحكام وأكبر ممثل أحمق شهدته الملاعب السعودية ومعاه البكاية حمد الله..؟!! وإدارة الفقر تتفرج على المهازل وهم يتقاضون رواتب عالية وطز بالنادي,!؟
محمد الهلالي
استريح بس
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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