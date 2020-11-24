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أمانة تبوك تحدد موعد سحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة

Time منذ ساعة
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أمانة تبوك تحدد موعد سحب قرعة الأراضي السكنية الممنوحة

تبوك (صدى):
حددت أمانة منطقة تبوك موعد عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية والأوامر السامية، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعاً سكنية بمنطقة تبوك، والتي سبق أن أعلنت عنها الأمانة في وقتٍ سابق وقد ذكرت أمانة المنطقة خلالها بأنه ستُحدد آلية سحب القرعة فيما بعد.

وأكدت الأمانة أنه سيُعلن عن سحب القرعة يوم غد الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحاً، والتي تستمر لمدة يومين، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة تبوك.

ودعت الأمانة جميع المواطنين بالالتزام بالحضور الشخصي للمستفيد أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية, وأما من تعذر حضورهم ستقوم اللجنة بسحب القرعة عنهم.

وأوضحت الأمانة بأن عملية السحب ستكون حضورياً ويتم استخدام التقنية بالقرعة وفق آلية تضمن العدالة في توزيع الأراضي على المستفيدين، بحيث يتم اتخاذ أدق الإجراءات الاحترازية في الموقع، وللاطلاع على أسماء الممنوحين بالأمر السامي يرجى زيارة الروابط التالية, كما أضافت الأمانة أن قائمة الأسماء ستحدث بشكل تلقائي إلى نهاية يوم الثلاثاء :-  هنا  او الرابط  هنا 

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أحدث التعليقات

العمري
هذول يمنين واثيوبيين متعاونين مع الحوثيين لعنة الله عليهم
ابو وليد
هههههههههههههههههههههههههههه
نجاة محمد
انتم الاثنين تستفيدون من بعض هو يجدد شبابة و انتي الشهرة و المال
النصراويه مهزومين وفوق كذا يهايطون بالتحكيم شين وقوي عين
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا .. طرق
على ز ق ي ق

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