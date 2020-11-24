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حكم قضائي لعقارات الدولة بقيمة 2 مليار و 200 مليون

Time منذ 32 دقيقة
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حكم قضائي لعقارات الدولة بقيمة 2 مليار و 200 مليون

الرياض (صدى):
أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكماً قضائيا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2 مليار و 200 مليون بعد أن تم دفع المبالغ سابقاً لنزع عقارين في مكة المكرمة.

وبين معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيا تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمناً دعم ومساندة معالي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الجدعان.

وقال معاليه: إن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع المِلكيّة ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والإسهام في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كلب بارد وجه ..
ابو محمد 😎 ✍️
متكبر ومغرور بحاله ولاعاد له كرت عند الجماهير ..
بسيط123
لا حول ولا قوة الا بالله ...الله يخارجنا من ذي الحروب على خير ..ويجمع كلمة المسلمين على كل خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروود ومتهور ..
ابو محمد 😎 ✍️
ارهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون .. آمين ..

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