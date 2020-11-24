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«الموارد البشرية» تشدد على أهمية إثبات سكن العمالة في شبكة إيجار

Time منذ 55 دقيقة
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«الموارد البشرية» تشدد على أهمية إثبات سكن العمالة في شبكة إيجار

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، على كافة منشآت القطاع الخاص بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة إثبات سكن العمالة لديهم في شبكة إيجار التابع لوزارة الاسكان.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك لتفادي إيقاف إصدار وتجديد رخص العمل؛ حيث تعمل منصة السكن الجماعي في إيجار المنشآت على توضيح معلومات السكن الفردي أو الجماعي للعاملين لديها، فضلًا عن التأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة لهم بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير واضحة ومحددة تلتزم بها المنشآت، وتُقيّم بناءً عليها.

ويمكن من خلال المنصة توضيح أنواع الوحدات السكنية الجماعية أو الفردية سواءً كانت مستأجرة أو مملوكة، وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في تنظيم المساكن الجماعية، وتحديد مواقع السكن للجهات المعنية، وتمكين المنشآت من رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين.

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أحدث التعليقات

العمري
هذول يمنين واثيوبيين متعاونين مع الحوثيين لعنة الله عليهم
ابو وليد
هههههههههههههههههههههههههههه
نجاة محمد
انتم الاثنين تستفيدون من بعض هو يجدد شبابة و انتي الشهرة و المال
النصراويه مهزومين وفوق كذا يهايطون بالتحكيم شين وقوي عين
الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا .. طرق
على ز ق ي ق

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