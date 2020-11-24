الأعداد السابقة للصحيفة

الحصيني: اليوم تبدأ ليالي " الزبانا " وهذه خصائصه

Time منذ 4 دقائق
Views 1161
الحصيني: اليوم تبدأ ليالي " الزبانا " وهذه خصائصه

الرياض (صدى):
قال الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الثلاثاء الطالع الأخير من " الوسم " والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف.

وأوضح الحصيني أن أيام نجم " الزبانا " 13يوما، وفيه تزداد برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، كما تستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول.

وأضاف: " وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام، ويحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء اذا كانت طينية ويقلل من سقي الرملية ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

شيخين1
عاتبوها بقولهم حسنائؤ والغواني يغرهن الثنائؤ
الوفا طبعي
تصدق انت وسنونك تقول واجهت شاض ٧٩
إبن سمومة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم..
شيخين1
المشكلة لايكونون الموظفين الي ادخلوالبيانات في الحاسب الالي تحصل شهادتة بكلريوس اوماجستير اودبلوم حاسب او مدخل بيانات او مسجل معلومات هنا فعلا مشكل او يكون فني اي تخصص كان ويقوم بعمل لايفقه فية مجرد عمل كلف فية وهو ليس بمئهل لذالك العمل لذالك يحصل الغط اكيد موتو الحرمة وحرمت من حقوقها وهي حية ترزق الله يرحمنا برحمتة
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

أخر الأخبار

الحصيني: اليوم تبدأ ليالي " الزبانا " وهذه خصائصه
الحصيني: اليوم تبدأ ليالي " الزبانا " وهذه خصائصه
Time منذ 4 دقائق Views 1161
آخر المستجدات بواقعة الطيار المختفي في الفلبين
آخر المستجدات بواقعة الطيار المختفي في الفلبين
Time منذ 14 دقيقة Views 1406
شاهد.. " كوع " بيتروس النصر يثير جدلًا رياضيًا
شاهد.. " كوع " بيتروس النصر يثير جدلًا رياضيًا
Time منذ 21 دقيقة Views 1493
شاهد..الأمير الوليد بن طلال يمارس رياضة الجري في نيوم
شاهد..الأمير الوليد بن طلال يمارس رياضة الجري في نيوم
Time منذ 31 دقيقة Views 1877
ميرفي إلى بايدن: " سأمنحك المبلغ المطلوب لبدء إجراءاتك "
ميرفي إلى بايدن: " سأمنحك المبلغ المطلوب لبدء إجراءاتك "
Time منذ 45 دقيقة Views 1751
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ ساعة Views 1698
رجل يقتل ابنته بحجة أنها " شؤم "
رجل يقتل ابنته بحجة أنها " شؤم "
Time منذ ساعة Views 536
بالفيديو..كريستيانو باتشي يكشف سبب الفوز بالديربي رغم غياب رازفان
بالفيديو..كريستيانو باتشي يكشف سبب الفوز بالديربي رغم غياب رازفان
Time منذ ساعتين Views 2205
الغيرة تقود زوجًا لقتل زوجته
الغيرة تقود زوجًا لقتل زوجته
Time منذ ساعتين Views 983
بايدن يجري أول مكالمة له مع زعيم عربي
بايدن يجري أول مكالمة له مع زعيم عربي
Time منذ ساعتين Views 2685