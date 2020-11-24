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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق( الشرقية ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة). وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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أحدث التعليقات

شيخين1
عاتبوها بقولهم حسنائؤ والغواني يغرهن الثنائؤ
الوفا طبعي
تصدق انت وسنونك تقول واجهت شاض ٧٩
إبن سمومة
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم..
شيخين1
المشكلة لايكونون الموظفين الي ادخلوالبيانات في الحاسب الالي تحصل شهادتة بكلريوس اوماجستير اودبلوم حاسب او مدخل بيانات او مسجل معلومات هنا فعلا مشكل او يكون فني اي تخصص كان ويقوم بعمل لايفقه فية مجرد عمل كلف فية وهو ليس بمئهل لذالك العمل لذالك يحصل الغط اكيد موتو الحرمة وحرمت من حقوقها وهي حية ترزق الله يرحمنا برحمتة
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..

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