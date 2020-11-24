بالفيديو..كريستيانو باتشي يكشف سبب الفوز بالديربي رغم غياب رازفان

طلال الغامدي (صدى):
كشف كريستيانو باتشي مساعد مدرب الهلال، سبب الفوز على النصر في ديربي الرياض، رغم غياب رازفان لوشيسكو.
وأكد باتشي، أن التحضير لديربي الرياض لم يختلف عن تحضيرات أي مباراة أخرى.
وقال باتشي في تصريحاته لـ " الديوانية ": " تحضيراتنا لمباراة النصر لم تختلف عن أي مواجهة أخرى، وقمنا بما اعتدنا عليه".
وأوضح أنه توجد دائما حلول للتواصل مع المدير الفني رازفان لوشيسكو في ظل غيابه، مضيفا: " وفي النهاية إدارتنا للمباراة هي سبب الفوز الليلة، ونسعى للأفضل في المباريات المقبلة".
يذكر أن الهلال فاز على النصر بنتيجة 2-0، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.
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