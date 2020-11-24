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بالفيديو..كريستيانو باتشي يكشف سبب الفوز بالديربي رغم غياب رازفان

Time منذ 34 دقيقة
Views 1656
بالفيديو..كريستيانو باتشي يكشف سبب الفوز بالديربي رغم غياب رازفان

طلال الغامدي (صدى):
كشف كريستيانو باتشي مساعد مدرب الهلال، سبب الفوز على النصر في ديربي الرياض، رغم غياب رازفان لوشيسكو.

وأكد باتشي، أن التحضير لديربي الرياض لم يختلف عن تحضيرات أي مباراة أخرى.

وقال باتشي في تصريحاته لـ " الديوانية ": " تحضيراتنا لمباراة النصر لم تختلف عن أي مواجهة أخرى، وقمنا بما اعتدنا عليه".

وأوضح أنه توجد دائما حلول للتواصل مع المدير الفني رازفان لوشيسكو في ظل غيابه، مضيفا: " وفي النهاية إدارتنا للمباراة هي سبب الفوز الليلة، ونسعى للأفضل في المباريات المقبلة".

يذكر أن الهلال فاز على النصر بنتيجة 2-0، في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لكل دوله حرية رسم سياستها ومصالحها بما تراه مناسب لها
سلطان
امحك مسلمة !!!!! وهي متبرجة تبرج الجاهلية الأولى تبرج الكفار ماهكذا الأسلام هذا تشويه للأسلام
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يمكن غلطه مطبعيه

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