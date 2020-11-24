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زوجة أردوغان تتورط في غسيل الأموال

Time منذ 13 دقيقة
Views 1265
زوجة أردوغان تتورط في غسيل الأموال

أنقرة (صدى):
كشفت وثائق عن تورط جمعيات خيرية تركية باسم زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قضية غسيل الأموال المتهم فيها الإيراني " رضا ضراب ".

وذكرت الوثائق أن عائلة أردوغان وزوجته ساعدت رضا ضراب في استخدام البنوك التركية لغسيل الأموال وتفادي العقوبات الأمريكية على إيران.

وكان ضراب قد اعتقل في تركيا في عام 2013، بتهمة تقديم رشاوى لكبار المسؤولين، بالتعاون مع أبناء وزراء ورجال أعمال على صلة برئيس الوزراء آنذاك أردوغان.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية في تعاملات " بنك خلق " التركي المتهم بتمويل النظام الإيراني بمليارات الدولارات والذهب والنقد.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تغطية الاقدام اثناء الصلاه ليست واجبه لعدم وجود دليل شرعي كما ذكر الشيخ ومن يرى بوجوبه لا يملكون الدليل الشرعي وانما قولهم مجرد اجتهاد شخصي
Reem
من جد هذي معلومة اغلب الحريم يجهلونها علئ بالها اذا طلعت رجلها في الصلاة خلاص لازم تعيد
Reem
السعودية تقود ماتنقاد..
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي

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