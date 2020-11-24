زوجة أردوغان تتورط في غسيل الأموال

أنقرة (صدى):
كشفت وثائق عن تورط جمعيات خيرية تركية باسم زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قضية غسيل الأموال المتهم فيها الإيراني " رضا ضراب ".
وذكرت الوثائق أن عائلة أردوغان وزوجته ساعدت رضا ضراب في استخدام البنوك التركية لغسيل الأموال وتفادي العقوبات الأمريكية على إيران.
وكان ضراب قد اعتقل في تركيا في عام 2013، بتهمة تقديم رشاوى لكبار المسؤولين، بالتعاون مع أبناء وزراء ورجال أعمال على صلة برئيس الوزراء آنذاك أردوغان.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية في تعاملات " بنك خلق " التركي المتهم بتمويل النظام الإيراني بمليارات الدولارات والذهب والنقد.