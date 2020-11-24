بايدن يختار امرأة عربية مسلمة ضمن طاقم البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تعيين الأردنية من أصول فلسطينية ريما دودين في طاقم البيت الأبيض الجديد.
وقد عملت دودين كمتطوعة في فريق بايدن هاريس الانتقالي، وشغلت منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ريتشارد دوربين، ومستشارة له.
كما عملت مديرة أبحاث ومساعدة للجنة دوريين القضائية الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والقانون.
وعملت دودين التي تنحدر من عائلة بقرية " دورا " جنوب الضفة الغربية، كمستشار متطوع لحماية الناخبين في عدد من الحملات، بما في ذلك حملة "أوباما من أجل أمريكا ".