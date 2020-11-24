الأعداد السابقة للصحيفة

بايدن يختار امرأة عربية مسلمة ضمن طاقم البيت الأبيض

Time منذ 57 دقيقة
Views 1823
Comment 1
بايدن يختار امرأة عربية مسلمة ضمن طاقم البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن تعيين الأردنية من أصول فلسطينية ريما دودين في طاقم البيت الأبيض الجديد.

وقد عملت دودين كمتطوعة في فريق بايدن هاريس الانتقالي، وشغلت منصب نائب السيناتور الديمقراطي بمجلس الشيوخ، ريتشارد دوربين، ومستشارة له.

كما عملت مديرة أبحاث ومساعدة للجنة دوريين القضائية الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والقانون.

وعملت دودين التي تنحدر من عائلة بقرية " دورا " جنوب الضفة الغربية، كمستشار متطوع لحماية الناخبين في عدد من الحملات، بما في ذلك حملة "أوباما من أجل أمريكا ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
تغطية الاقدام اثناء الصلاه ليست واجبه لعدم وجود دليل شرعي كما ذكر الشيخ ومن يرى بوجوبه لا يملكون الدليل الشرعي وانما قولهم مجرد اجتهاد شخصي
Reem
من جد هذي معلومة اغلب الحريم يجهلونها علئ بالها اذا طلعت رجلها في الصلاة خلاص لازم تعيد
Reem
السعودية تقود ماتنقاد..
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

زوجة أردوغان تتورط في غسيل الأموال
زوجة أردوغان تتورط في غسيل الأموال
Time منذ 13 دقيقة Views 1249
عصام الحضري يقترب من دوري المحترفين
عصام الحضري يقترب من دوري المحترفين
Time منذ 29 دقيقة Views 1463
إصابة عمل تنتهي ببتر نصف جسد شاب
إصابة عمل تنتهي ببتر نصف جسد شاب
Time منذ 34 دقيقة Views 233
بايدن يختار امرأة عربية مسلمة ضمن طاقم البيت الأبيض
بايدن يختار امرأة عربية مسلمة ضمن طاقم البيت الأبيض
Time منذ 57 دقيقة Views 1823
الهريفي للحلافي: " وش لزوم الاجتماع وسط الملعب أمام الناس! "
الهريفي للحلافي: " وش لزوم الاجتماع وسط الملعب أمام الناس! "
Time منذ ساعة Views 1841
شاهد..بدور البراهيم: شهادتي ثانوية والحياة تعلم أكثر من الجامعات
شاهد..بدور البراهيم: شهادتي ثانوية والحياة تعلم أكثر من الجامعات
Time منذ ساعة Views 1821
أب مصاب بالفصام يلقي طفله في النهر
أب مصاب بالفصام يلقي طفله في النهر
Time منذ ساعة Views 353
قرار عاجل من ترامب بشأن نقل السلطة إلى بايدن
قرار عاجل من ترامب بشأن نقل السلطة إلى بايدن
Time منذ ساعتين Views 2811
24 نوفمبر..يوم لا ينساه الهلاليون " التتويج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة "
24 نوفمبر..يوم لا ينساه الهلاليون " التتويج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة "
Time منذ ساعتين Views 1701
معاناة أسرة مواطنة " حية " وضعتها مستشفى في عداد الموتى
معاناة أسرة مواطنة " حية " وضعتها مستشفى في عداد الموتى
Time منذ ساعتين Views 2091