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شاهد..بدور البراهيم: شهادتي ثانوية والحياة تعلم أكثر من الجامعات

Time منذ 6 دقائق
Views 1207
شاهد..بدور البراهيم: شهادتي ثانوية والحياة تعلم أكثر من الجامعات

الرياض (صدى):
أعلنت خبيرة التجميل بدور البراهيم، أنها لم تكمل تعليمها الجامعي، مكتفية بشهادتها الثانوية.

جاء ذلك خلال رد البراهيم على سؤال الإعلامي طارق الحربي: " يقولون انك خريجة جامعة أكسفورد في مجال التجميل " .

وقالت بدور: " شهادتي ثانوية، ما خلصت الجامعة، وثقفت نفسي بالمعاهد، مو لازم الواحد يخلص جامعة، ومدرسة الحياة تعلم أكثر من الجامعات ".

وأكدت البراهيم أن المعلومات المنشورة عنها في بحث جوجل وموقع ويكيبديا غير صحيحة، قائلة: " مثلا يكتبون ان أمي عراقية، وهذا غير صحيح، وقالوا أيضًا أن مذهبي شيعي وأنا سنية، وغيرها من المعلومات المغلوطة " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جرجروه من اذانيه جرجرووه ..
جاسم
قال طلقها وتزوج اختها قال الله يلعن الثنتين حب الظهور بمعنى اخر التلصق للحصول على متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ... .. وياليت هناك اذن تسمع قول المشايخ ، ويطيعون اوامر الشرع ويتجنبون المحرمات ..
جاسم
بدل الكلام الكثير اجتمعو لبناء معهد مختص للاحتراف في كل الالعب من ابنائنا بدل هدر كل هذه الاموال على اللاعبين الاجانب ينتجون ونحن نستورد وجلهم مثل البطيخ اما والا
جاسم
اقبح ما رايت ومغرور هذا ما جنينا من الفن والفنانين الصهاينه يجنون الانتصارات تلو الانتصارات وبالمجان

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