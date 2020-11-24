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الإمارات والكويت والأردن ينددون بالاعتداء الإرهابي بجدة

Time منذ 4 ساعات
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الإمارات والكويت والأردن ينددون بالاعتداء الإرهابي بجدة

وكالات (صدى):
أدانت كل من دولة الإمارات والكويت والأردن، بشدة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان واستمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاَ فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشدداً على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعد هذا العمل الإرهابي والتخريبي، دليلاً جديداً على سعي مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة.

فيما قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها: "إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة تستوجب تحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف وراءها صيانة للأمن والسلم الدوليين ".

وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها, سائلةً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لكل دوله حرية رسم سياستها ومصالحها بما تراه مناسب لها
سلطان
امحك مسلمة !!!!! وهي متبرجة تبرج الجاهلية الأولى تبرج الكفار ماهكذا الأسلام هذا تشويه للأسلام
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يمكن غلطه مطبعيه

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