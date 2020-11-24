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تعليق جامعة الدول العربية على استهداف محطة بترول بجدة

Time منذ 5 ساعات
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تعليق جامعة الدول العربية على استهداف محطة بترول بجدة

وكالات (صدى):
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وعدّ أبو الغيط في بيان له اليوم الاثنين، هذا العمل إرهابياً ومداناً ومرفوضاً بكل المقاييس.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أكد أنه ثبت تورط المليشيا الحوثية الإرهابية بهذا الاعتداء الإرهابي، والذي يستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لكل دوله حرية رسم سياستها ومصالحها بما تراه مناسب لها
سلطان
امحك مسلمة !!!!! وهي متبرجة تبرج الجاهلية الأولى تبرج الكفار ماهكذا الأسلام هذا تشويه للأسلام
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يمكن غلطه مطبعيه

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