جستنيه يُثير الجدل بتعليق غامض على هدف النصر الملغى:" غمزة أمرابط تكفي "

طلال الغامدي (صدى):
أثار الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه الجدل بتعليق غامض على هدف النصر الملغى بسبب التسلل، قائلا:" غمزة المغربي نور الدين أمرابط تكفي عندما يسألونك عن هدف النصر تسلل أم لا؟! ".
وكانت مشادة كلامية حادة نشبت بين لاعبي النصر نور الدين أمرابط، ومايكون، حيث عاتب الأول المدافع البرازيلي على عدم تعامله بالشكل المطلوب في لقطتي الهدفين الأول والثاني.
ويأتي ذلك أثناء قيام الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، بجمع اللاعبين في منطقة وسط الملعب وقام بالحديث معهم وحثهم على استعادة المستوى في المباريات القادمة.
وكان الهلال حقق فوزا ثمينا على حساب منافسه النصر بنتيجة 2_0 لصالح الهلال، في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات المرحلة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين