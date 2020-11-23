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قرار عاجل من ترامب بشأن نقل السلطة إلى بايدن

Time منذ 33 دقيقة
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قرار عاجل من ترامب بشأن نقل السلطة إلى بايدن

واشنطن (صدى):
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من مديرة وكالة الخدمات العامة في الولايات المتحدة، إميلي مورفي، ببدء إجراءات نقل السلطة إلى جو بايدن.

وقال ترامب: " أود أن أشكر إميلي مورفي في وكالة الخدمات العامة على تفانيها الثابت وولائها لبلدنا ".

وتابع: " لقد تعرضت مورفي للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي GSA، ستستمر حالتنا بقوة ".

وأضاف: " أعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، من أجل مصلحة بلادنا، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته " .

وتعد إيميلي مورفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أحد أهم الشخصيات في واشنطن، لاسيما وأنها المسؤولة الرئيسية عن عملية انتقال السلطة إلى جو بايدن وفريقه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جرجروه من اذانيه جرجرووه ..
جاسم
قال طلقها وتزوج اختها قال الله يلعن الثنتين حب الظهور بمعنى اخر التلصق للحصول على متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ... .. وياليت هناك اذن تسمع قول المشايخ ، ويطيعون اوامر الشرع ويتجنبون المحرمات ..
جاسم
بدل الكلام الكثير اجتمعو لبناء معهد مختص للاحتراف في كل الالعب من ابنائنا بدل هدر كل هذه الاموال على اللاعبين الاجانب ينتجون ونحن نستورد وجلهم مثل البطيخ اما والا
جاسم
اقبح ما رايت ومغرور هذا ما جنينا من الفن والفنانين الصهاينه يجنون الانتصارات تلو الانتصارات وبالمجان

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