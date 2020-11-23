قرار عاجل من ترامب بشأن نقل السلطة إلى بايدن

واشنطن (صدى):
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، من مديرة وكالة الخدمات العامة في الولايات المتحدة، إميلي مورفي، ببدء إجراءات نقل السلطة إلى جو بايدن.
وقال ترامب: " أود أن أشكر إميلي مورفي في وكالة الخدمات العامة على تفانيها الثابت وولائها لبلدنا ".
وتابع: " لقد تعرضت مورفي للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة، ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي GSA، ستستمر حالتنا بقوة ".
وأضاف: " أعتقد أننا سننتصر! ومع ذلك، من أجل مصلحة بلادنا، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يجب القيام به فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وقد طلبت من فريقي أن يفعل الشيء ذاته " .
وتعد إيميلي مورفي، رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أحد أهم الشخصيات في واشنطن، لاسيما وأنها المسؤولة الرئيسية عن عملية انتقال السلطة إلى جو بايدن وفريقه.