24 نوفمبر..يوم لا ينساه الهلاليون " التتويج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة "

ماجد محمد (صدى):
تحل اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، الذكرى الأولى لمباراة العودة بين الهلال وأوراوا الياباني، التي توج فيها الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة.
ويُعد ذلك اليوم من أسعد الأيام في تاريخ الهلاليين، حيث فاز الهلال على أوراوا في اليابان بثنائية نظيفة سجلها كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز.
ولم تتوقف إنجازات الهلال عند التتويج بدوري أبطال آسيا، بل تُوج مع مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، بعد منافسة قوية مع النصر.
ودشن الهلاليون، وسم " ذكرى 24 نوفمبر للهلاليين "، احتفاءً بالذكرى الأولى لمباراة العودة في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.