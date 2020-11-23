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24 نوفمبر..يوم لا ينساه الهلاليون " التتويج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة "

Time منذ 46 دقيقة
Views 1496
24 نوفمبر..يوم لا ينساه الهلاليون " التتويج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة "

ماجد محمد (صدى):
تحل اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، الذكرى الأولى لمباراة العودة بين الهلال وأوراوا الياباني، التي توج فيها الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة.

ويُعد ذلك اليوم من أسعد الأيام في تاريخ الهلاليين، حيث فاز الهلال على أوراوا في اليابان بثنائية نظيفة سجلها كل من سالم الدوسري والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ولم تتوقف إنجازات الهلال عند التتويج بدوري أبطال آسيا، بل تُوج مع مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020، بعد منافسة قوية مع النصر.

ودشن الهلاليون، وسم " ذكرى 24 نوفمبر للهلاليين "، احتفاءً بالذكرى الأولى لمباراة العودة في نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جرجروه من اذانيه جرجرووه ..
جاسم
قال طلقها وتزوج اختها قال الله يلعن الثنتين حب الظهور بمعنى اخر التلصق للحصول على متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ... .. وياليت هناك اذن تسمع قول المشايخ ، ويطيعون اوامر الشرع ويتجنبون المحرمات ..
جاسم
بدل الكلام الكثير اجتمعو لبناء معهد مختص للاحتراف في كل الالعب من ابنائنا بدل هدر كل هذه الاموال على اللاعبين الاجانب ينتجون ونحن نستورد وجلهم مثل البطيخ اما والا
جاسم
اقبح ما رايت ومغرور هذا ما جنينا من الفن والفنانين الصهاينه يجنون الانتصارات تلو الانتصارات وبالمجان

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