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الإمارات والكويت والأردن ينددون بالاعتداء الإرهابي بجدة

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الإمارات والكويت والأردن ينددون بالاعتداء الإرهابي بجدة

جدة (صدى):
أدانت كل من دولة الإمارات والكويت والأردن، بشدة استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن رفض بلاده هذا الاعتداء الإرهابي الجبان واستمرار مليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية الذي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاَ فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشدداً على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعد هذا العمل الإرهابي والتخريبي، دليلاً جديداً على سعي مليشيا الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار بالمنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة.

فيما قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها: "إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والمنطقة تستوجب تحرك المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف وراءها صيانة للأمن والسلم الدوليين ".

وأكدت وقوف دولة الكويت الكامل مع المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها, سائلةً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها من كل سوء.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جرجروه من اذانيه جرجرووه ..
جاسم
قال طلقها وتزوج اختها قال الله يلعن الثنتين حب الظهور بمعنى اخر التلصق للحصول على متابعين
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ... .. وياليت هناك اذن تسمع قول المشايخ ، ويطيعون اوامر الشرع ويتجنبون المحرمات ..
جاسم
بدل الكلام الكثير اجتمعو لبناء معهد مختص للاحتراف في كل الالعب من ابنائنا بدل هدر كل هذه الاموال على اللاعبين الاجانب ينتجون ونحن نستورد وجلهم مثل البطيخ اما والا
جاسم
اقبح ما رايت ومغرور هذا ما جنينا من الفن والفنانين الصهاينه يجنون الانتصارات تلو الانتصارات وبالمجان

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