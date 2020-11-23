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ابن مساعد: " لو المملكة أرادت التطبيع مع إسرائيل ستفعل بوضوح "

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ابن مساعد: " لو المملكة أرادت التطبيع مع إسرائيل ستفعل بوضوح "

الرياض (صدى):
شدد الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على مواقف المملكة الواضحة والصريحة للجميع، في رده على مزاعم اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد - حفظه الله - بمسؤولين إسرائيليين.

ونشر ابن مساعد تعليق وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونفيه لهذا الأمر، مقابل ما روج له الإعلام القطري المعادي من أكاذيب.

وقال ابن مساعد: " صورتين لمن يريد أن يفهم: نفي واضح وصريح لما قيل حول لقاء مع مسؤولين اسرائيليين، وأن العلاقات مع اسرائيل والتطبيع معها مشروط بإقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة " .

وأضاف: " مواقف السعودية واضحة، ولو أرادت التطبيع مع إسرائيل وعمل علاقات فستفعل ذلك بوضوح " .

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أحدث التعليقات

abdul
الناس مبتخاف من الكورونا. تريدها تخاف من المطر والسيل والسحب ؟
مواطن نزية
ما رأي فضيلتكم في أحتفالات الرياض الغنائة من هيئة الترحريف
ابو محمد 😎 ✍️
( و يحملون السيفون بأيديهم ويرقصون بها.) ... .. اجل يحملون السيفون بأيديهههههههههههههههههههم .. .. ياهوهـ هـ هـ في اخطاء تغاضينا عنها مثل ( تذخر المملكه ) اول كلمه في الخبر ، لكن يحملون السيفون بأيديهم بدل السيوف .. هههههههههذي مالهههها مستِّر ابد.. ,, اخطاء الإملاء والإعراب ، يمكن التغاضي عنها ونقول غلطة مطبعيه ، لكن الأخطاء باالأسماء مصيبه ...
ناقد
إغراق البلد بالعمالة وبعضها من المجرمين وفتح الحدود للجالية اليمنية وعد معرفة الحوثي منهم والمتحوث وتساهل الشعب عن تقديم البلاغات ولو كانت ملاحظة صغيرة ستكون له تبعات خطرة يجب أن نقف في وجهها بقوة .. هذه بلادنا وعلينا الحفاظ عليها بكل ما أوتينا
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
هارد لك للعالمي شباب النصر قدمو شوط اول يحبس الانفاس😁كان ناقصهم تواجد الجلاد من بدري👌

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